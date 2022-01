God of War: si possono trasferire i salvataggi da PS4 a PC?

Nel 2018 God of War è tornato in grande forma con una ripartenza che ha visto come protagonisti Kratos e suo figlio Atreus nelle lande degli Dei di Midgar. Pubblicato come esclusiva PlayStation 4, il gioco si appresta ora ad arrivare anche su PC attraverso Epic Games Store e Steam. A tal riguardo, è possibile condividere i salvataggi tra i due sistemi?

La risposta è, sfortunatamente, no. Chi ha vissuto sulla console di casa Sony l'epopea di Kratos e Atreus tra le ambientazioni dei Nove Regni non potrà portare i progressi compiuti su PC, e sarà dunque costretto a ricominciare il gioco dall'inizio. La versione sviluppata da Jetpack Interactive, tuttavia, potrebbe di per sé rappresentare uno stimolo sufficiente per rivivere le emozioni dell'opera firmata Santa Monica Studios. Il porting PC, infatti, ha un framerate sbloccato e risoluzioni fino a 4K, e fa uso sia del Deep Learning Super Sampling, o DLSS, sia della tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution (a tal riguardo, God of War su PC supporterà anche AMD FSR).



La versione PC di God of War sarà disponibile dal 14 gennaio 2022 su Epic Game Store e Steam. Se volete essere pronti a tuffarvi al meglio nella mitologia norrena, ecco quali sono i requisiti minimi e consigliati di God of War per PC.