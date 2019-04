God of War: poster, spille e action figure di Kratos per il primo anniversario

God of War compie questa settimana il suo primo anno di vita, Sony Santa Monica ha festeggiato questo traguardo con un nuovo tema dinamico per PS4 gratis ma sono in programma anche altre iniziative per celebrare i dodici mesi di vita del gioco...

Nello specifico Cory Barlog ha svelato su Twitter l'arrivo di merchandising targato Mondo, tra cui un set di sue spille in metallo smaltato, un poster con artwork dell'artista Matt Taylor e una Action Figure Deluxe di Kratos estremamente dettagliata in scala 1/16. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito di Mondo Tees, i prezzi degli articoli non sono noti mentre le date di uscita sono fissate al 29 aprile per la Deluxe Figure ed al 30 aprile per poster e spille.

Sony ha pubblicato anche un video per festeggiare il primo compleanno di God of War, che riassume i traguardi raggiunti nei primi dodici mesi, tra cui la vittoria di numerosi premi come Gioco dell'Anno ed altri ambiziosi riconoscimenti assegnati dalla stampa internazionale.