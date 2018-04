God of War potrebbe diventare l'esclusiva con il miglior debutto di sempre su PS4?

Secondo l'analista Mat Piscatella di NPD, God of War potrebbe diventare l'esclusiva con il miglior debutto di sempre su PlayStation 4, superando quindi i numeri di altri prodotti di successo come Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered (quest'ultimo però disponibile anche su PS3).

Piscatella si dice più che certo dei risultati della sua analisi, sebbene sia consapevole del fatto che God of War sia un gioco single player mentre i migliori debutti della generazione appartengono a due prodotti fortemente orientati al multiplayer, ovvero Destiny e Tom Clancy's The Division.

Non ci resta che attendere i primi dati di vendita per saperne di più, il nuovo gioco di Sony Santa Monica è disponibile in tutto il mondo, le prime recensioni di God of War sono estremamente positive, tanto da aver fatto commuovere il Game Director Cory Barlog.