God of War: preload ed orario di sblocco della versione digitale

Sony ha finalmente ufficializzato una data per il preload di God of War: l'ultimo capitolo della saga di Kratos sarà disponibile al download a partire dal 18 aprile, due giorni prima della sua uscita sul mercato. Un lasso di tempo sufficiente per permettere a chiunque di scaricare completamente il gioco prima di iniziarlo.

Se avete preordinato il gioco, ricordatevi di abilitare l'auto-download in modo da permettere alla vostra PS4 di scaricare tutto il pacchetto in automatico. Inoltre troverete anche un countdown, che vi mostrerà le ore ed i minuti che vi separano dall'uscita ufficiale del gioco, tramite il quale abbiamo la conferma che il titolo diventerà disponibile a partire dalla mezzanotte del 20 aprile.

Se pensate che i cambiamenti introdotti da Sony Santa Monica all'interno del nuovo capitolo di God of War possano non fare al caso vostro, potete leggere la nostra recensione per farvi un'idea più chiara di come sia effettivamente il titolo. Mentre invece se siete appassionati di grafica potete dare un'occhiata all'analisi effettuata dal Digital Foundry sulle versioni PS4 e PS4 Pro del gioco, in cui viene lodato il meraviglioso comparto tecnico che muove Kratos e dà vita a tutto il mondo di gioco.

E voi avete già acquistato God of War? Siete contenti con la nuova direzione in materia di gameplay presa dagli sviluppatori?