God of War premiato come Gioco dell'Anno alla GDC 2019

E' God of War il vincitore del premio Game of the Year ai Game Developer Choice Awards 2019, evento organizzato nel corso della GDC 2019 di San Francisco. Un riconoscimento prestigioso per il titolo di Sony Santa Monica, che testimonia ancora una volta l'ottimo lavoro svolto da Cory Barlog e dal suo team.

Vincitori Game Developer Choice Awards 2019

Miglior Audio

Celeste (Matt Makes Games)

Miglior Debutto

Mountains (Florence)

Miglior Design

Into the Breach (Subset Games)

Miglior Gioco VR/AR

Beat Saber (Beat Games)

Audience Award

Beat Saber (Beat Games)

Gioco dell'Anno

God of War (Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment)

Pioneer Award

Rieko Kodama

Lifetime Achievement

Amy Hennig

Miglior Gioco Mobile

Florence (Mountains)

Innovation Award

Nintendo Labo (Nintendo EPD / Nintendo)

Miglior Narrativa

Return of the Obra Dinn (Lucas Pope / 3909)

Miglior Tecnologia

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Miglior Visual Art

GRIS (Nomada Studio / Devolver Digital)

Red Dead Redemption 2 si porta a casa il premio Miglior Tecnologia mentre GRIS trionfa nella categoria Best Visual Art. Il premio per l'innovazione va a Nintendo Labo mentre Florence è il miglior gioco mobile dell'anno. Premiata anche Amy Hennig, che si aggiudica il prestigioso Lifetime Achievement riservato a quelle personalità che hanno lasciato un profondo segno nell'industria dell'intrattenimento.

God of War è stato nominato Gioco dell'Anno non solo ai Game Awards dello scorso dicembre ma anche ai Premi BAFTA 2019 e agli SXSW Awards.