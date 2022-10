God of War dove preordinare al prezzo più basso: le migliori occasioni per risparmiare

God of War Ragnarok esce il 9 novembre 2022, la nuova avventura di Kratos è già disponibile in preordine presso tutti i principali rivenditori, che come accade spesso per i giochi di grande profilo, hanno attivato una serie di sconti e offerte per risparmiare sull'acquisto di God of War Ragnarok.

Su eBay potete prenotare God of War Ragnarok a 63.90 euro per PS5 in versione EU multilingua con copertina inglese/nordica e gioco tradotto in italiano. Il rivenditore Gamesemovieshop assicura che la spedizione avverrà in tempo per permettere di giocare al day one, salvo ritardi dei corrieri e/o imprevisti.

Nel momento in cui scriviamo su Amazon non sono disponibili offerte per God of War Ragnarok e il gioco costa 69.99 euro per PS4 e 79.99 euro per PS5, in ogni caso vi invitiamo a tenere d'occhio questi link per eventuali cali di prezzo sopratutto in vista del Black Friday e della stagione natalizia:

Da segnalare anche la promozione di Mediaworld che offre 20 euro di sconto extra sull'acquisto di God of War Ragnarok a tutti i possessori della Carta MediaWorld Club. Grazie a questa offerta l'edizione PS4 costa 49,99 euro mentre la versione per PlayStation 5 può essere preordinata a 59,99 euro. Prenotando invece una qualsiasi versione di God of War Ragnarok da Euronics riceverete in regalo una 20 euro di credito PSN.

Infine da GameStop potete risparmiare sul preordine di God of War Ragnarok portando indietro l'usato, secondo questo schema

Risparmi 25€ per ogni gioco PS4/Xbox One o Switch valido riportato

Risparmi 30€ per ogni gioco PS5/Xbox Series X valido riportato

Prenotando God of War Ragnarok per PS4 da GameStop riceverete in regalo il poster in metallo, disponibile in esclusiva e non reperibile altrove.