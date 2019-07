God of War: Prime 1 presenta un'incredibile statua di Baldur!

L'ultimo God of War ha conquistato il cuore di molti videogiocatori, proponendo una nuova interpretazione dell'amata serie di Santa Monica. Non sorprende dunque che i suoi personaggi vengano immortalati in incredibili statue.

Tra questi, non solo Kratos e Atreus, ma anche il temibile Baldur, con cui il nostro protagonista si è dovuto confrontare nel corso delle sue avventure nordiche. Quest'ultimo è infatti stato immortalato da Prime 1 in un'opera davvero notevole. La statua può essere ammirata in tutti i suoi dettagli grazie al video che trovate in apertura a questa news, che ne propone una panoramica a 360 gradi. Con un'altezza di circa 60 centimetri, la statua è disponibile in due differenti versioni, una standard ed una EX edition, ed è proposta al pubblico al prezzo di listino di ben 1.199,00 dollari. I preordini sono attualmente aperti e il periodo di consegna stimato è compreso tra il luglio e il novembre dell'anno prossimo. In calce potete trovare alcune immagini raffiguranti le produzione di Prime 1 ispirate a God of War. Oltre a quella di Baldur, ne trovate anche una dedicata a Kratos ed Atreus, la cui pubblicazione è attesa nel prossimo futuro: cosa ve ne pare?



Per chi ha ormai terminato il titolo ed attende con ansia il seguito del gioco, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye può trovare un approfondimento dedicato al finale di God of War.