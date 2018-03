God of War: i prossimi capitoli della serie continueranno a esplorare la mitologia norrena

In una recente intervista ai microfoni di Jagat Review, Aaron Kaufman, Senior Community Strategist presso, ha condiviso alcune interessanti informazioni sul futuro della serie di

Il dirigente ha confermato che questo God of War rappresenta un nuovo capitolo per Kratos, e lo studio ha intenzione di esplorare ulteriormente la mitologia norrena anche nei prossimi episodi.

La parte che segue include un importante spoiler riguardo i personaggi, se volete evitare anticipazioni evitate la lettura.

Il dirigente ha affermato che il rapporto padre-figlio ricoprirà un ruolo centrale anche nei giochi futuri della saga: Atreus, infatti, non è stato concepito come un personaggio di passaggio, ma come una parte fondamentale di questo nuovo ciclo.

God of War uscirà esclusivamente su Playstation 4 il 20 aprile, in versione standard, Collector's Edition e Bonus Edition (disponibili ora per il preordine). Per ulteriori informazioni sul titolo di Santa Monica, vi consigliamo di leggere alla nostra anteprima o di dare un'occhiata alla replica del Q&A di oggi.