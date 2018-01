God of War protagonista della prossima copertina di Game Informer

L'attesissimo, in dirittura d'arrivo su PlayStation 4 nei primi mesi di quest'anno, sarà il grande protagonista della prossima copertina del noto magazine videoludico Game Informer.

"Per il nostro coverage di febbraio, abbiamo visitato gli studi di Santa Monica per giocare God of War con le nostre mani, immergendoci nel combattimento per osservare come il nuovo arsenale di equipaggiamenti e abilità di Kratos cambiano il campo di battaglia", scrive Game Informer al riguardo. "Abbiamo intervistato il team discutendo della reimmaginazione della formula di God of War, che porterà i giocatori più vicini all'azione, e di come la relazione tra Kratos e suo figlio si manifesterà nel gameplay. Sia che siate dei veterani o dei novizi della saga, vorrete certamente sapere tutto su questo epico viaggio nella mitologia norrenna".

Game Informer ha inoltre pubblicato un teaser trailer (che potete ammirare seguendo questo link), ed ha promesso il rilascio a breve di nuove informazioni, artwork, ed altro ancora.

God of War uscirà in esclusiva su PS4 nei primi mesi del 2018.