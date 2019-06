God of War protagonista di PSFanArt:Sony sfida a realizzare un'opera ispirata al gioco PS4

Esordito sul mercato videoludico nel marzo 2017, God of War ha venduto 10 milioni di copie su Playstation 4, conquistandosi l'apprezzamento di un'ampia fetta di pubblico videoludico.

Non sorprende dunque che Sony abbia deciso di rendere God of War protagonista di un'interessante iniziativa, dedicata ai videogiocatori che si sentono anche un po' artisti ed amano mettersi in gioco. Nell'ambito del programma "PSFanArt", infatti, il team di Playstation sfida gli utenti a realizzare delle opere che celebrino la creazione di Santa Monica. Queste ultime possono essere realizzate sia a mano libera sia in formato digitale e, una volta ultimate, devono essere postate su Instagram accompagnate dall'hashtag #PSFanArt. Le produzioni che più sapranno incarnare lo spirito e l'atmosfera dei nove Regni e del viaggio di Kratos e del giovane Atreus in God of War saranno "di onore e gloria" sulle pagine del Playstation Blog. Sulla pagina dedicata all'iniziativa viene specificato che "Taggando le tue Fan Art con #PSFanArt fino al 30 giugno 2019 e se sei maggiorenne autorizzi SIE Italia a contattarti in privato per condividere i tuoi contenuti sui nostri canali ufficiali".

In chiusura, segnaliamo ai lettori e alle lettrici che hanno particolarmente amato l'ultima creatura videoludica del team di Santa Monica che nel corso del mese di maggio è stato pubblicato su Youtube God of War Raising Kratos, un corposo ed interessante documentario che racconta il dietro le quinte della nascita di questo apprezzato titolo.