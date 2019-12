God of War: disponibile gratis su PS Store il pacchetto Omaggio Festività 2019 - Aggiornata

A parziale conferma delle anticipazioni provenienti dal PS Store sudafricano, sulle pagine PlayStation Store italiano di PS4 è finalmente disponibile il Pacchetto Omaggio Festività 2019 di God of War, un DLC gratuito che comprende il set armatura Voto di Morte per Kratos e Atreus e quattro skin Scudo.

Notizia originale - Mentre Sony Santa Monica festeggia i 20 anni di attività con una marea di artwork, i curatori del PlayStation Store sudafricano si travestono da Babbo Natale per regalare a tutti gli utenti PS4 i bonus dell'edizione digitale Deluxe di God of War.



All'interno di questo ricco pacchetto di contenuti troviamo il Set armatura Voto di Morte, lo Scudo Guardiano dell'Esilio, i fumetti e l'artbook digitale di Dark Horse e un tema dinamico esclusivo per PS4.

Nel momento in cui scriviamo, l'iniziativa promozionale sembrerebbe essere attiva solo in determinati mercati (come quello sudafricano) ma non sul PlayStation Store europeo: il PS Store italiano continua infatti a proporre i medesimi contenuti al prezzo di 19,99 euro, con uno sconto del 33% legato ai saldi di fine anno del negozio digitale di PS4.

Lo sconto in questione sarà attivo fino alle ore 12:59 di domani, martedì 24 dicembre: non sappiamo, di conseguenza, se al termine di questa riduzione di prezzo assisteremo o meno al lancio della medesima promozione attualmente disponibile in Sud Africa. Nell'attesa di fornirvi tutti gli aggiornamenti del caso, vi rimandiamo alla visione di questo filmato dedicato ai giochi fonte d'ispirazione per gli autori di God of War come The Witcher 3 e Bloodborne.