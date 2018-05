God of War PS4: dove trovare le nove Polene sulle Sponde dei Nove

Dopo avervi mostrato come trovare i 51 Corvi di Odino, gli 11 Altari di Jötnar e le Mele di Idunn, vogliamo addentrarci in un'ulteriore tipologia degli innumerevoli collezionabili di God of War: quella degli artefatti. In questa guida, ci concentreremo in particolare sulle nove Polene, rintracciabili in vari luoghi lungo le Sponde dei Nove.

La Torre di Guardia

L’area in questione è ubicata nella parte sud del Lago dei Nove. Dall’attracco della Torre di guardia, salite sulla parete di roccia (curandovi di abbassare le spine colpendo il meccanismo rotante con il Leviatano). Dopo la vostra seconda ascesa, vi troverete su di una piattaforma in cui sarà possibile scorgere un cadavere in armatura dorata. Per raggiungere l’oggetto sul cadavere, tuttavia, dovrete colpire con l'ascia il meccanismo in legno sopra al forziere delle Norne per far abbassare le spine.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano le polene che vi mancano, sappiate che la polena della Torre di Guardia è quella in basso a destra nella prima pagina degli artefatti "Abbandona la Nave".



Torre di Niflheim

Continuando in senso orario dalla Torre di Guardia, vi imbatterete nella Torre di Niflheim. Prendete l’ascensore, e troverete un cadavere molto simile al primo che custodisce la seconda Polena. Il cadavere è parzialmente celato da dei barili.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano le polene che vi mancano, sappiate che la polena della Torre di Niflheim è quella in alto a sinistra nella seconda pagina degli artefatti “Abbandona la Nave”.



Isola della Morte

Dopo essere attraccati all’Isola della Morte, scalate il muro di fronte a voi. Dovrete distruggere delle rocce abbattendo il vaso di fuoco con la vostra ascia, così da rivelare il cadavere che custodisce la polena. Se state consultando questa guida insicuri di quali siano le polene che vi mancano, sappiate che la polena dell’Isola della morte è quella in alto a sinistra nella prima pagina degli artefatti "Abbandona la Nave".



Caverne Perdute

Attraccate la barca e scalate la catena sul lato destro della spiaggia. Una volta in cima, troverete il cadavere con la polena sulla vostra sinistra.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano le polene che vi mancano, sappiate che la polena delle Caverne Perdute è quella in basso a destra nella seconda pagina degli artefatti "Abbandona la Nave".



Torre di Helheim

La polena si trova in cima alla torre, protetta da alcuni nemici.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano le polene che vi mancano, sappiate che la polena della Torre di Helheim è quella in alto a destra nella prima pagina degli artefatti "Abbandona la Nave".



Torre di Alfheim

La polena si trova in cima alla torre, protetta da alcuni nemici.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano le polene che vi mancano, sappiate che la polena della Torre di Helheim è quella in alto a destra nella seconda pagina degli artefatti "Abbandona la Nave".



Cascate di Pietra

Una volta raggiunte le Cascate di Pietra, attraversate il cancello e, dall’arena, arrampicatevi sulla sporgenza. Troverete la polena sull’ennesimo cadavere in armatura.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano le polene che vi mancano, sappiate che la polena delle Cascate di Pietra è quella al centro della prima pagina degli artefatti "Abbandona la Nave".



Scogliere del Corvo

Troverete le Scogliere del Corvo a sud-ovest del Tempio di Tyr. Dal luogo in cui giace il cadavere di un gigante, guardatevi intorno: dovreste scorgere un buco nella parete di roccia, coperto da delle assi di legno. Abbattete queste ultime, avvicinatevi alla parete e premete cerchio per far sì che Atreus salga ad esplorare. Poco dopo, il figlio di Kratos farà capolino dalla cima della barriera e vi lancerà una catena che potrete usare per scalare. Troverete il cadavere con la polena oltre il forziere.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano le polene che vi mancano, sappiate che la polena delle Scogliere del Corvo è quella in basso a sinistra nella prima pagina degli artefatti "Abbandona la Nave".



Tempio di Tyr

Uscendo dal negozio di Brok, scendendo le scale a sinistra, verso l’attracco della barca, troverete l’artefatto su un cadavere in armatura argentata. Se state consultando questa guida insicuri di quali siano le polene che vi mancano, sappiate che la polena dell’Isola della morte è quella in basso a sinistra della seconda pagina degli artefatti "Abbandona la Nave".