God of War PS4: Kratos e Atreus in azione nella Video Anteprima

segna il ritorno disugli schermi dopo qualche anno di pausa. Un ritorno in grande stile, che vedealla direzione del progetto con l'obiettivo di dare vita al più grande capitolo nella storia della serie. Traguardo riuscito? Scopritelo nella nostra Video Anteprima.

Il nuovo God of War convince su tutti i fronti. Il racconto molto più personale e drammatico e la curatissima rappresentazione della mitologia nordica rappresentano la cornice perfetta per un action game dal sapore nuovo, che resta comunque profondo, spettacolare e dinamico. Tra boss fight letteralmente incredibili, un sistema di potenziamento ben concepito ed una struttura leggermente meno lineare che in passato, l'ultima avventura di Kratos inizia nel migliore dei modi.



God of War vedrà un totale cambio di ambientazione rispetto al passato, con una decisa virata verso la mitologia nordica e la relativa esplorazione delle fredde terre del Nord. Kratos è ora più maturo e nuovamente padre di un figlio, Atreus, il quale ci accompagnerà per tutta l'avventura, rendendosi protagonista di una crescita e di un cambiamento interiore che lo porterà a prendre importanti decisioni...

Il nuovo GOW per PlayStation 4 sarà disponibile in Europa dal 20 aprile 2018 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro, per saperne di più sulla nuova avventura di Kratos vi rimandiamo alla nostra prova di God of War. Il gioco sarà disponibile in edizione Standard, Limited e Collector's, inoltre lo stesso giorno di lancio arriverà nei negozi anche una speciale PlayStation 4 Pro in edizione limitata, accompagnata da un DualShock 4 personalizzato con loghi e colori di God of War.