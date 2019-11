God of War per PS4: Kratos e Atreus protagonisti di una figure da oltre mille dollari!

Conquistandosi un'accoglienza decisamente calorosa da parte di pubblico e critica, God of War ha fatto ritorno sul mercato videoludico lo scorso 20 aprile 2018.

La produzione del team di Santa Monica ha visto il possente Kratos protagonista di una nuova epopea, affiancato nel suo viaggio dal giovane Atreus. Il viaggio nell'epica norrena ha ispirato numerose creazioni a tema, tra le quali troviamo, immancabili, anche dettagliatissime figure. A queste ultime si va ora ad aggiungere una nuova statua realizzata da Prime 1 Studio, realizzata in una Standard Edition ed in una Deluxe Edition ed ad ora disponibile per il preordine.

Protagonisti della creazione sono proprio i due personaggi, entrambi immortalati in pose di combattimento: potete trovare alcune immagini di anteprima direttamente in calce a questa news. La versione Standard della figure di Kratos e Atreus viene proposta ad un prezzo di 1.199 dollari, mentre per la versione Deluxe si parla di 1.399 dollari. Entrambe dovrebbero approdare sul mercato nel periodo compreso tra il dicembre 2020 ed il marzo 2021.



Tra i prodotti ispirati alla produzione degli sviluppatori di Santa Monica Studio possiamo trovare un po' di tutto: dalle agende ufficiali di God of War alla carta di credito con il Leviatano, nata da una collaborazione tra VISA e PlayStation Asia!