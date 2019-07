God of War PS4: narrazione, mitologia e considerazioni sul finale del gioco in un video

In attesa di God of War 2 per PS5 si continua a dedicare ampio spazio a God of War per PlayStation 4, titolo che ha segnato il ritorno di Kratos sulle scene dopo qualche anno di assenza, una pausa servita a Sony Santa Monica per riordinare le idee e dare il via a quella che sembra destinata a diventare una nuova trilogia.

Nella giornata di ieri, Giuseppe Arace e Francesco Fossetti hanno discusso di vari aspetti della produzione in diretta su Twitch, se vi siete persi la trasmissione potete (ri)vederla in versione integrale nel video che trovate qui sopra.

Oltre 90 minuti di live per parlare di mitologia nordica, narrazione e considerazioni sul finale del gioco di Sony Santa Monica, oltre a dare spazio anche alle aspettative sul sequel, non ancora annunciato ma secondo varie fonti già in fase di sviluppo da tempo e pronto a uscire su PlayStation 5.

