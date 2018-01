God of War PS4: prenota la Bonus Edition disponibile in esclusiva su Amazon.it!

La scorsa settimanaha dato il via ai preordini delle edizioni Standard, Limited (disponibile solo nei punti vendita Unieuro in Italia) e Collector's di, nelle scorse ore però Amazon Italia ha svelato anche l'esistenza della, esclusiva per il rivenditore in questione.

God of War Bonus Edition include il gioco completo, un tema dinamico per la HOME e tre scudi da usare in-game: Brocchiero della Fucina, Scudo Oscuro e Scudo dell'Anima Elfica Lucente, dei quali trovate le immagini in calce alla notizia.

Prenota God of War Bonus Edition su Amazon.it (69.99 euro)

Ricordate che potete iscrivervi Amazon Prime per ottenere la spedizione gratis, il servizio costa 19.99 euro l'anno (il prezzo include anche l'accesso ad Amazon Prime Video) e il primo mese è completamente gratuito.



Vi consigliamo quindi in ogni caso di iscrivervi, valutare la qualità del servizio e decidere successivamente se rinnovare o meno il servizio in base alla vostra esperienza. Il costo dell'iscrizione per dodici mesi è piuttosto contenuto e i vantaggi per gli utenti Prime sono innegabili, in particolare per quanto riguarda le tempistiche e l'abbattimento di costi di spdizione.