God of War su PS4 Pro: un video mostra nel dettaglio le modalità Risoluzione e Framerate

Su PlayStation 4 Pro God of War permetterà di selezionare tra due diverse modalità di visualizzazione, denominate Risoluzione e Framerate: la prima privilegia la risoluzione (dinamica, fino a 4K) mentre la seconda permetterà di giocare con performance generalmente migliori. Un video di Polygon mette a confronto le due modalità.

La modalità Performance sblocca il framerate a 60 fps, anche se non sempre viene raggiunto questo valore, mentre in modalità Risoluzione (fino a 4K dinamici con Checkerboarding) il gioco sembra soffrire di alcuni cali (seppur sporadici), stessa cosa avviene così come la modalità "Enhanced" a 1080p, nonostante il framecap a 30 fps.

Questo è quanto emerge dall'esperienza del nostro Francesco Fossetti, come potete leggere nella recensione di God of War: "God of War si gioca, sulla versione "potenziata" della console, senza quei piccoli compromessi che altrimenti è necessario accettare. C'è inoltre da segnalare che su PRO è possibile attivare la modalità Framerate: riducendo la risoluzione ricompare qualche sprazzo di aliasing, ma la fluidità supera quasi costantemente il limite altrimenti imposto di 30 fps.

Purtroppo non si raggiungono i 60 quadri al secondo, e il valore oscilla attorno ai 40/50 fps, con un moto altalenante che potrebbe essere indigesto a diversi giocatori. La modalità preferibile resta, anche su PS4 PRO, quella che accorda la priorità alla risoluzione. Eppure, quando il framerate schizza verso l'alto, non si può fare a meno di provare un brivido di piacere."

God of War sarà disponibile dal 20 aprile su PS4 e PS4 Pro, oggi pomeriggio alle 16:00 sul canale Twitch di Everyeye.it andrà in onda un Q&A interamente dedicato al gioco, non mancate!