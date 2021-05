God of War per PS4 e PS5 è in offerta a 9.99 euro su Amazon

Ottima promozione se non avete ancora giocato una delle migliori esclusive uscite per PlayStation 4, ci riferiamo a God of War, gioco uscito nel 2018 e che ha riscosso un enorme successo tra critica e pubblico, ora acquistabile a soli 9,99 euro.

Si tratta del prezzo più basso di sempre per la versione fisica del gioco, che fa parte della collana PlayStation Hits, definita da Sony una raccolta "da epici capolavori vincitori di premi ai più apprezzati titoli per tutta la famiglia".

Clicca qui per acquistare God of War a soli 9,99 euro

Non sappiamo per quanto tempo sarà ancora in offerta a questo prezzo, le scorte potrebbero esaurire da un momento all'altro e vi ricordiamo che ovviamente è funzionante anche su PlayStation 5.

Questa offerta fa parte delle promozioni Days of Play di Sony, ci sono anche tanti altri giochi in offerta a 9,99 euro. Se vi siete persi l'articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa relativo ai giochi in offerta su Amazon, ecco tutti gli sconti PlayStation Days of Play, validi fino al 9 giugno.

Su Amazon la spedizione è a pagamento per ordini inferiori a 29 euro se non siete iscritti a Amazon Prime, è comunque possibile attivare una promozione gratuita che prevede la prova per 30 giorni di Amazon Prime gratis, senza obbligo di rinnovo, avrete così modo di provare non solo il servizio di spedizione ma anche di accedere alla piattaforma Amazon Prime Video e sfruttare i servizi di Twitch Prime.