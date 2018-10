God of War PS4: scopriamo il design preliminare di alcuni livelli

Uscito lo scorso mese di aprile, God of War per PS4 è stato acclamato da pubblico e critica, diventando una delle esclusive PlayStation più premiate e vendute dell'anno insieme a Marvel's Spider-Man . Cory Barlog , producer di Sony Santa Monica, si è più volte espresso positivamente riguardo un possibile sequel del gioco e sembra che lo studio abbia già iniziati i lavori su un nuovo progetto, tuttavia al momento non c'è ancora nulla di certo in merito: che God of War 2 possa essere uno dei Giochi di lancio di PS5 ? L'ipotesi è certamente interessante, allo stato attuale ribadiamo però come si tratti di una semplice speranza e non di una notizia certa...

Molti designer di titoli indipendenti Tripla A hanno deciso di partecipare all'iniziativa e quest'anno a iniziare la serie di Tweet troviamo personalità come Kai Zheng, Mark Nguyen e Chris O'Neill di Sony Santa Monica , i quali hanno pubblicato alcuni "Blocking Out" relativi allo sviluppo di God of War per PlayStation 4, mostrando quindi le versioni primordiali di alcuni livelli della nuova avventura di Kratos.

"The Summit" of the Mountain initial art sheet and final version of the level I designed for #GodofWar . Arted by our amazing Senior Staff Artist Paul Coda #Blocktober @SonySantaMonica pic.twitter.com/vYA7rRHFHD — Chris O'Neill (@chris_a_oneill) 11 ottobre 2018

#Blocktober post 1 of 5: the Stonemason's right hand #GodofWar @SonySantaMonica



Ironically, the best way to show off epic scale is to have the players interact with this 'tiny' ring. Thanks to our amazing artists for transforming my 'diamond in the rough' into stunning art! pic.twitter.com/MqJgzzgOJp — Kai Zheng (@devilpie) 12 ottobre 2018