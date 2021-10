God of War per PS4 ha venduto ben 19,5 milioni di copie

A margine dell'annuncio di God of War per PC, Sony ci ha anche ragguagliato sulle vendite conseguite dal gioco di Santa Monica Studio fino ad oggi.

Apprendiamo con enorme meraviglia che in questi ultimi tre anni e mezzo (il gioco è stato lanciato nell'aprile del 2018) God of War per PS4 ha venduto la strabiliante cifra di 19,5 milioni di copie. Si tratta di un numero elevato, specialmente se teniamo conto del fatto che stiamo parlando di un gioco uscito su un'unica piattaforma. Lo spartano ha dimostrato di avere delle gambe incredibilmente lunghe, dal momento che - spinto dal passaparola, dalla qualità dell'esperienza, dai tagli di prezzo, dagli sconti e dalla patch per PS5 - le vendite sono rimaste sempre costanti. God of War ha raggiunto quota 10 milioni di unità nel maggio del 2019, ad un anno esatto dalla pubblicazione, ciò significa che le rimanenti 9,5 milioni sono state spalmate nell'arco di due anni e mezzo.

La conta delle copie vendute è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi, dal momento che God of War arriverà anche su PC via Steam ed Epic Games Store. Il lancio della nuova versione - dotata di supporto a NVIDIA Reflex, DLSS, risoluzione ultra-wide e molto altro - è fissato per il 14 gennaio 2022, qualche mese prima della pubblicazione di God of War Ragnarok su PS4 e PS5 prevista in un generico 2022.