God of War per PS4 ha venduto dieci milioni di copie

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che God of War per PlayStation 4 ha raggiunto e superato quota dieci milioni di copie vendute in tutto il mondo dal lancio avvenuto ad aprile 2018.

Il gioco ha venduto 3.1 milioni di unità nei primi tre giorni per raggiungere poi quota cinque milioni nel primo mese. Altre cinque milioni di copie sono state vendute da maggio 2018 ad oggi, un successo commerciale duraturo nel tempo, che ha permesso al gioco di continuare a occupare le classifiche di vendita anche molti mesi dopo la sua uscita.

Sony ha anche pubblicato un grafico che mostra l'evoluzione di tre franchise: God of War, Uncharted e The Last Of Us, i quali nel passaggio tra PS3 e PS4 hanno non solo aumentato le vendite ma anche migliorato la qualità complessiva, come dimostra il Metascore più elevato per le versioni destinate alla piattaforma di attuale generazione.