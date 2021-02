God of War su PS5: è disponibile l'upgrade gratis per giocare a 4K e 60fps

Sony e Santa Monica Studios hanno mantenuto la promessa fatta ieri e nel corso della serata è stato finalmente pubblicato il tanto atteso aggiornamento di God of War che introduce il supporto a 4K e 60fps per i possessori del gioco su PlayStation 5.

Come ci fa sapere la software house attraverso un tweet, l'aggiornamento è ora disponibile e può essere scaricato in maniera completamente gratuita da chiunque sia in possesso della console di nuova generazione targata Sony e di una copia del gioco in formato fisico o digitale (in questo caso potete aggiornare anche l'edizione donata tramite la PlayStation Plus Collection). A differenza di quanto avvenuto con Control Ultimate Edition (disponibile da oggi con i giochi PS Plus di febbraio 2021) e Destiny 2, in questo caso non si tratta di un vero e proprio upgrade ma di un aggiornamento che sblocca il framerate di gioco: questo significa che nel menu della console continuerete ad avviare la versione PlayStation 4.

Per chi non lo sapesse, portando il gioco all'ultima versione potrete giocare a risoluzione 4K (raggiunta tramite Checkerboard Rendering) e 60 fotogrammi al secondo. Questa impostazione è attivata di default e tramite i menu di gioco è possibile anche abilitare un'opzione grafica che limita il framerate a 30 per giocare la versione "originale" vista su PS4 Pro.