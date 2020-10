God of War su PS5: framerate fino a 60fps e salvataggi trasferibili da PS4

A poche settimane dal lancio di PS5, Santa Monica Studio è intervenuta su Twitter per snocciolare i primi dettagli tecnici in merito a God of War, che girerà sulla console di prossima generazione di casa Sony grazie alla retrocompatibilità (al momento, non sembrano esserci in programma aggiornamento grafici sviluppati ad hoc).

Lo studio californiano, tanto per cominciare, ha riferito che God of War su PS5 sarà in grado di girare fino a 60fps con la modalità "favorisci performance" attiva. Tale opportunità è offerta anche su PlayStation 4 Pro, dove la soglia dei 60fps non sempre viene raggiunta (quasi mai in combattimento). È possibile che su PS5 il framerate medio sia maggiore, ma potremo appurarlo con certezza solamente nelle prossime settimane con una prova sul campo.

Santa Monica Studio ha inoltre aggiunto che sarà possibile trasferire i salvataggi di God of War da PlayStation 4 a PS5. Ciò significa che non perderete nessun progresso nel passaggio da una console all'altra, e che potrete tranquillamente continuare la vostra avventura nelle gelide lande del nord da dove eravate rimasti. Le buone notizie non sono ancora finite, poiché è stata confermata la piena compatibilità dei salvataggi anche per God of War 3 Remastered, altro gioco per PS4 che sarà pienamente funzionante su PS5. La rimasterizzazione del terzo capitolo, ricordiamo, già gira a 60fps.