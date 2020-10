God of War su PS5: retrocompatibilità per l'avventura norrena e GOW III Remastered

A circa un mese di distanza dal debutto dell'hardware next gen sul mercato, i vertici di casa Sony hanno finalmente presentato tutti i dettagli sulla retrocompatibilità su PS5.

È stato così confermato che circa il 99% dei titoli disponibili su PlayStation 4 potrà trovare spazio anche sulla nuova ammiraglia. Tra le illustri conferme figurano Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte II, che insieme a tutti i giochi PS4 di Naughty Dog gireranno su PS5. Tra le espresse conferme offerte dai team First Party di Sony si è ora aggiunta anche una dichiarazione da parte di Sonta Monica Studio.

Tramite il cinguettio che potete trovare direttamente in calce a questa news, la talentuosa software house ha infatti confermato che Kratos troverà ampio spazio su PlayStation 5. L'hardware consentirà in particolare di usufruire delle funzioni di retrocompatibilità non solo per il God of War del 2018, ma anche per God of War III Remastered. A partire dal Day One di PS5, sia l'avventura norrena di Kratos e Atreus sia il terzo capitolo del franchise potranno essere testati dagli utenti.



Ricordiamo peraltro che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno usufruire di un'ulteriore feature per vestire i panni di Kratos. Infatti, God of War sarà incluso nel catalogo di PlayStation Plus Collection.