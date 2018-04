God of War: pubblicato un nuovo video dietro le quinte incentrato sui Revenant

Manca ormai davvero poco al debutto di God of War, nuovo titolo della saga di Santa Monica fra i più attesi per quest'anno dai possessori di PlayStation 4. Aspettando il 20 aprile, possiamo dare ora uno sguardo ad un nuovo trailer pubblicato oggi da Sony Interactive Entertainment.

Se il video pubblicato nella giornata di ieri ci parlava della possanza dei troll, questo nuovo filmato dietro le quinte, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci presenta i revenant. Queste creature magiche sono capaci di scomparire e riapparire improvvisamente sul campo di battaglia e mettere in serie difficoltà i giocatori. Per avere la meglio su di loro, Kratos dovrà fare utilizzo di speciali abilità di combattimento e sfruttare l'aiuto di suo figlio Atreus.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che God of War uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il 20 aprile. Il gioco dovrebbe risultare da oggi disponibile per il pre-load. Recentemente, il titolo di Santa Monica è stato recensito dalla testata Famitsu, che ha deciso di premiare l'action adventure con un punteggio di 38/40. Sulle nostre pagine trovate un guida utile ad affrontare il gioco alle sue massime difficoltà. Per ogni ulteriore dettaglio, vi raccomandiamo di consultare la nostra recensione.