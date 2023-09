God of War: qual è il vero nome di Kratos? La risposta vi sorprenderà

Sono ormai anni che apprezziamo le gesta di Kratos sui nostri schermi, ma tra un capitolo e l'altro di God of War non è mai stato chiarito quale fosse il reale nome dello spartano. A svelare questo bizzarro particolare è stata una nota giornalista videoludica.

La scoperta risale al maggio 2022, periodo durante il quale Keza MacDonald di Eurogamer.net ha ricevuto da Sony PlayStation UK la conferma ufficiale del nome di Kratos: John. Avete capito bene, il reale nome dello spartano è John Kratos e la storia è davvero buffa.

Per comprendere meglio la questione occorre fare un passo indietro. In una mail arrivata alla MacDonald, probabilmente scritta da qualcuno poco avvezzo al mondo dei videogiochi, si parlava dell'annuncio del nuovo God of War, un gioco incentrato sulle avventure di John Kratos all'interno di un mondo fantasy popolato da draghi e mostri. Tale messaggio fece divertire la giornalista al punto da decidere di condividerlo su Twitter, senza però aspettarsi chissà quali attenzioni da Sony. A maggio del 2022, però, l'account ufficiale PlayStation UK non solo ricondivise il post, ma lo commentò anche con un esilarante messaggio.

Ecco di seguito il contenuto del post in questione:

"Da oggi considererò John Kratos canonico. Aggiungerei anche che il Serpente del Mondo si chiama Colin."

Dal momento che il nome originale del Fantasma di Sparta non è mai stato nemmeno pensato dagli sviluppatori, per i fan questo post ha realmente deciso che il nome di battesimo dello spartano sia proprio John, inusuale ma molto divertente.

