God of War: quando Kratos ritrovò Deimos, il fratello dimenticato

Sono numerosi i segreti incredibili di God of War visti nel corso degli anni attraverso un'ampia moltitudine di giochi rimasti impressi nel cuore dei fan. Ma uno dei momenti più significativi della serie Santa Monica Studio riguardano uno dei passaggi più oscuri del passato di Kratos, legato alla sua famiglia.

Forse non tutti sanno o ricordano che il Fantasma di Sparta aveva un fratello minore, Deimos, scomparso quando i due erano ancora bambini e venivano addestrati per entrare a far parte dell'esercito spartano non appena pronti. Deimos venne poi rapito dal dio della guerra Ares in giovanissima età con l'obiettivo di scongiurare una profezia che aveva predetto la fine dell'Olimpo. E così, mentre Kratos continuava il suo addestramento fino a divenire generale degli spartani e, successivamente, servo delle divinità greche, Deimos cresceva nel Regno dei Morti alimentando un odio sempre più feroce e viscerale nei confronti del fratello maggiore, accusandolo di non averlo salvato nel momento del bisogno.

Di Deimos veniamo già a conoscenza tramite un filmato presente tra i contenuti bonus dell'originale God of War del 2005, dove si accenna appunto al suo risentimento nei confronti di Kratos che lo ha reso feroce e spietato, con sembianze demoniache. La sensazione è che quel breve video fosse un preludio agli eventi del futuro God of War II, ma così non sarà e nel secondo capitolo Deimos non farà alcuna comparsa in nessuna forma. Prima di vederlo finalmente in azione si dovrà aspettare il 2010, anno in cui God of War Ghost of Sparta fece il suo esordio su PSP. Da questo momento seguono spoiler sull'avventura per PSP, pertanto procedete con cautela se ancora non avete mai avuto modo di giocarla.

La ricerca di Deimos è alla base di buona parte della trama dell'avventura prequel: dopo aver saputo da sua madre Callisto al Tempio di Poseidone che suo fratello minore è ancora vivo, Kratos fa ritorno a Sparta nel tentativo di trovare indizi che lo portino da Deimos. Dopo lunghe peripezie che lo portano a raggiungere prima il Tempio di Ares e poi ad Atlantide, Kratos riesce infine ad accedere al Regno dei Morti: è proprio qui che ritroverà Deimos, con i due fratelli che possono ricongiungersi dopo tanti anni.

Ma dopo averlo liberato dalle sue catene, Deimos scatenerà la sua furia contro Kratos per vendicarsi dell'abbandono subito, dando così vita ad un epico e coinvolgente combattimento. Ma i due hanno un nemico comune da affrontare: Tanato, che per vendicarsi della morte di sua figlia per mano del Fantasma di Sparta intende uccidere Deimos davanti ai suoi occhi. Kratos riesce però a salvare Deimos, riconquistando in questo modo la sua fiducia. I due guerrieri spartani, ora riuniti, si preparano per la battaglia finale con Tanato. Ma il nemico è troppo potente, e Deimos rimane ucciso nello scontro tentando di proteggere Kratos: lo spartano alla vista del fratello senza vita scatena dunque tutta la sua furia, riuscendo infine ad eliminare Tanato.

Kratos porta il cadavere di Deimos al becchino di Atene, il quale ha già preparato la fossa. Dopo essersi brevemente ritrovati, i due fratelli vengono nuovamente separati, questa volta per sempre. Alcuni accenni a Deimos verranno fatti da Kratos nel corso di God of War Ragnarok, quando racconta a Freya dell'infausto destino del suo più stretto parente.

Restando in tema di curiosità, per concludere, sapete che fine ha fatto la Spada dell'Olimpo in God of War?