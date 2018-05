God of War: quanto è veloce l'Ascia del Leviatano? Un utente ha la risposta

Grazie ad alcuni calcoli matematici, un giocatore di God of War è riuscito a calcolare la velocità alla quale viaggia l'Ascia del Leviatano, la nuova arma multiuso a disposizione di Kratos. La risposta è alquanto sorprendente.

Secondo i dati raccolti dall'utente, l'Ascia del Leviatano di God of War sarebbe in grado di coprire una distanza di 0.084 miglia in 0.31 secondi, viaggiando a una velocità media di circa 952 miglia orarie. Considerando che stiamo parlando di circa 1532 chilometri orari, questo significa che l'arma di Kratos viaggia a una velocità 1.24 volte superiore a quella del suono.

In effetti i calcoli sembrano confermare quanto detto da Cory Barlog a proposito dell'Ascia, e cioè che l'arma sarebbe sempre tornata nelle mani di Kratos in meno di un secondo e mezzo, a prescindere dalla distanza alla quale si trova al momento del richiamo. L'obiettivo, naturalmente, era quello di garantire un utilizzo fluido e reattivo dello strumento in tutte le situazioni, dal momento che si tratta di un perno fondamentale per le meccaniche di gioco stesse.

Ricordiamo che il nuovo God of War di Sony Santa Monica si è riconfermato in testa alla classifica inglese per la quarta settimana consecutiva (facendo meglio di The Last of Us), a ulteriore testimonianza del suo successo tra i giocatori.