God of War è da quattro settimane la vertice della classifica UK, superato The Last of Us

God of War continua a dominare la classifica inglese: per la quarta settimana consecutiva, l'avventura di Kratos occupa il gradino più alto del podio, superando così The Last of Us Remastered, che deteneva il record come gioco Sony per PlayStation 4 con il maggior numero di settimane consecutive passate in prima posizione nel Regno Unito.

God of War è ad oggi il secondo gioco più venduto in assoluto in Inghilterra nel 2018, superato solo da Far Cry 5. Da segnalare anche il buon successo di Donkey Kong Country Tropical Freeze, che mantiene la seconda posizione nonostante un calo delle vendite del 32% rispetto alla prima settimana:

God of War Donkey Kong Country Tropical Freeze Far Cry 5 FIFA 18 Fallout 4 Mario Kart 8 Deluxe LEGO Marvel Super Heroes 2 Assassin's Creed Origins Grand Theft Auto V Destiny 2

GamesIndustry segnala lo scarso interesse per Nintendo Labo nel Regno Unito, il Kit Assortito occupa la posizione 27 mentre il Kit Robot è addirittura fuori dalla Top 40 della settimana. L'unica altra nuova entrata della settimana, Conan Exiles, debutta al tredicesimo posto, inoltre si evidenzia il ritorno di GTA V nella Top Ten dopo una settimana di assenza.