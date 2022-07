God of War, dietro le quinte: lo spettacolare provino dello stuntman di Kratos!

In attesa di poter esplorare i Nove Regni in God of War: Ragnarok, gli appassionati possono compiere un piccolo viaggio nel tempo, alla scoperta di un interessante dietro le quinte dello sviluppo del God of War del 2018.

Eric Jacobus, uno degli stuntman che hanno dato vita al combat system dell'avventura norrena, ha infatti raccontato il percorso che lo ha portato a impugnare le armi nei panni di Kratos. Tutto è nato con una serie di video dedicata a Tekken, all'interno della quale il professionista replicava le mosse dei diversi membri del roster del picchiaduro. Notato da Santa Monica, Jacobus fu contattato nel 2016 per prendere parte ad un provino ufficiale per il nuovo God of War.

In vista dell'appuntamento, lo stuntman decise di realizzare uno speciale video, nel quale offriva una dimostrazione di un possibile moveset per il Fantasma di Sparta. Ad anni di distanza, Eric Jacobus ha pubblicato quel video, che ora potete visionare direttamente in apertura a questa news. All'invio del filmato, racconta il professionista, fece poi seguito un provino di ben 8 ore presso gli studi Sony di Los Angeles. Infine, lo stuntman fu scritturato e contribuì a plasmare lo stile di combattimento di Kratos e altri personaggi, tra cui Balder, Magni e Modi.



Cosa ve ne pare di questa performance?