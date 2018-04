God of War raccoglie voti incredibili nelle prime recensioni della stampa internazionale

E' scaduto questa mattina l'embargo per la pubblicazione delle recensioni di God of War e come conseguenza la stampa internazionale ha pubblicato il proprio parere sulla nuova avventura di Kratos. Il gioco di Sony Santa Monica sta facendo il pieno di voti incredibilmente positivi.

I voti sono mediamente elevati e non mancano numerosi Perfect Score (10/10 o 100/100) come quelli assegnati da Metro GameCentral, XGN, Polygon, Games Radar Plus, IGN USA, Destructoid e PlayStation LifeStyle:

Polygon - 10

GamesRadar+ - 10

XGN - 9

Metro GameCentral - 9

Post Arcade - 9

Trusted Reviews - 9

Digitally Downloaded - 9

GamesBeat - 9

Gamespot - 9

Hardcore Gamer - 9

Attack of the Fanboy - 9

Digital Trends - 9

Stevivor - 8

The Daily Dot - 8

The SixthAxis - 8

Twinfinite - 8

Wccftech - 10

We Got this Covered - 10

PlayStation Lifestyle - 10

GamingTrend - 10

God is a Geek - 10

IGN USA - 10

Destructoid - 10

Game Informer - 9,8

PlayStation Universe - 9,5

EGM - 9,5

COGconnected - 9,5

Gaming Nexus - 9,5

Su Metacritic, God of War ha un Metascore pari a 94/100, destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori recensioni. Ad oggi, la nuova avventura di Kratos è il terzo gioco per PS4 con la valutazione più alta, preceduto solo da The Last of Us Remastered (95/100) e Grand Theft Auto V (97/100). Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra Recensione di God of War per PS4.