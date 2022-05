God of War Raganarok uscirà davvero nel 2022? Nulla è certo per Schreier

Dopo i recenti avvenimenti, anche Jason Schreier, che qualche mese fa escludeva con una certa sicurezza l'ipotesi rinvio per God of War Ragnarok, si è visto costretto ad ammettere che in questo particolare periodo storico non è possibile dare nulla per scontato.

Lo scorso mese di febbraio, Schreier riteneva che non ci fossero gli estremi per uno slittamento dell'uscita di God of War Ragnarok al 2023, tuttavia dopo il rinvio di Starfield e il posticipo di Redfall il noto giornalista di Bloomberg ha dovuto ammettere che non c'è più nulla di certo. Ieri, quando un follower gli ha chiesto se fosse fiducioso in merito al ritorno dello spartano entro la fine dell'anno, ha chiaramente ammesso di non esserlo: "Non sono fiducioso. Nessuno dovrebbe esserlo per qualsiasi videogioco, probabilmente fino alla settimana precedente alla pubblicazione".

In un tweet successivo, Schreier ha spiegato che dento di sé ritiene ancora plausibile il lancio nel 2022, tuttavia non si sente di darlo per certo in una dichiarazione pubblica. "Lo sviluppo videoludico è troppo turbolento per farmi fare una dichiarazione definitiva come: il gioco uscirà quest'anno", ha affermato.

Ricordiamo che God of War Ragnarok, come ribadito più volte da Sony e dagli sviluppatori, è atteso ufficialmente nel 2022 su PlayStation 4 e PS5.