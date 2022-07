God of War Ragnarock esce di mercoledì, una coincidenza? Nient'affatto!

Vi siete accorti che God of War Ragnarok esce di mercoledì? Si tratta di un giorno insolito per Sony, che ha lanciato le sue ultime esclusive (Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2) di venerdì... come mai questo cambiamento?

Quei mattacchioni di Santa Monica Studio non hanno lasciato nulla al caso: God of War Ragnarok verrà lanciato mercoledì 9 novembre, mentre l'annuncio è avvenuto oggi, che pure è mercoledì. Si tratta di un piano perfettamente orchestrato per omaggiare Odino, il padre degli dei norreni. In inglese, infatti, questo giorno della settimana si pronuncia Wednesday, che a sua volta deriva dall'inglese antico Wodnesdæg, o Wōden's Day. Wōden è il nome con cui il popolo degli germani si riferiva all'allfather, dunque in parole povere possiamo dire che mercoledì è il giorno di Odino.

Il padre degli dei norreni non si è mai palesato in God of War, nonostante abbia ampiamente fatto sentire la sua presenza in maniera indiretta (con le conseguenze delle sue azioni o nei racconti di Mimir). Che sia destinato ad apparire in God of War Ragnarok? Lo scopriremo tra pochi mesi: al momento, ricordiamo, sappiamo per certo che Kratos e Atreus incontreranno esseri mitologici come il dio del tuono Thor, il dio della guerra Tyr, la gigantessa Angrboda e, come visto nell'ultimo trailer di God of War Ragnarok, anche il maestoso lupo Fenrir.