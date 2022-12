God of War Ragnarok: i 10 migliori accessori per le armi

In God of War Ragnarok, Kratos deve vedersela con ostilità ancora più numerose e pericolose rispetto a quelle affrontate nella sua precedente avventura attraverso i Nove Regni. A maggior ragione, dunque, è necessario essere equipaggiati con i migliori potenziamenti possibili per affrontare al meglio qualunque ostilità.

Nell'ultimo kolossal di Santa Monica Studio il Fantasma di Sparta può contare in combattimento sull'ascia Leviatano e sulle iconiche Lame del Caos, a cui si aggiungono la potente Lancia Draupnir e cinque diversi scudi (ecco a tal proposito la guida ai migliori scudi di God of War Ragnarok). Ma c'è di più: proprio come nel precedente gioco del 2018, anche in Ragnarok è possibile equipaggiare le armi principali con diversi accessori che ne potenziano ulteriormente le capacità dando anche ulteriori bonus aggiuntivi. Ecco quali sono i 10 migliori accessori da utilizzare:

Battle-Scarred Sarouter - Oggetto per la lancia che potenzia la difesa e la vitalità di Kratos, consentendo anche di riempire più velocemente l'indicatore di Rabbia ogni volta che stordisce un nemico

- Oggetto per la lancia che potenzia la difesa e la vitalità di Kratos, consentendo anche di riempire più velocemente l'indicatore di Rabbia ogni volta che stordisce un nemico Charging Assault Sarouter - Altro equipaggiamento per la lancia che migliora non solo difesa e vitalità, ma anche l'indicatore di fortuna. Caricando i nemici con un colpo in scatto, inoltre, ci sono maggiori possibilità di stordirli

- Altro equipaggiamento per la lancia che migliora non solo difesa e vitalità, ma anche l'indicatore di fortuna. Caricando i nemici con un colpo in scatto, inoltre, ci sono maggiori possibilità di stordirli Cursed Empress Handles - Accessorio per le Lame del Caos che aumenta la forza e la fortuna di Kratos che, in alcuni casi, rende più efficaci i colpi andati a segno con queste armi. Molto utile soprattutto nelle fasi iniziali dell'avventura

- Accessorio per le Lame del Caos che aumenta la forza e la fortuna di Kratos che, in alcuni casi, rende più efficaci i colpi andati a segno con queste armi. Molto utile soprattutto nelle fasi iniziali dell'avventura Grip of Healing Harmony - Tutto a vantaggio del Leviatano: non solo aumenta forza e difesa, ma con l'indicatore di permafrost pieno, i colpi a segno danno energie vitali a Kratos. Il rovescio della medaglia è tuttavia rappresentato da attacchi nemici che infliggono maggiori danni

- Tutto a vantaggio del Leviatano: non solo aumenta forza e difesa, ma con l'indicatore di permafrost pieno, i colpi a segno danno energie vitali a Kratos. Il rovescio della medaglia è tuttavia rappresentato da attacchi nemici che infliggono maggiori danni Hind of Volatile Might - Ancora un potenziamento per la Lancia Draupnir, indicato soprattutto per un approccio difensivo ai combattimenti. Aumenta difesa e vitalità, oltre ad aumentare la quantità di danno inflitto agli avversari con colpi ravvicinati

- Ancora un potenziamento per la Lancia Draupnir, indicato soprattutto per un approccio difensivo ai combattimenti. Aumenta difesa e vitalità, oltre ad aumentare la quantità di danno inflitto agli avversari con colpi ravvicinati Pommels of Agile Deceit - Accessorio per le lame che migliora considerevolmente forza e vitalità. In aggiunta, alcuni attacchi sono in grado di incendiare i nemici

- Accessorio per le lame che migliora considerevolmente forza e vitalità. In aggiunta, alcuni attacchi sono in grado di incendiare i nemici Pommels of Brutal Might - Protagonista ancora una volta le Lame del Caos: aumenta in maniera consistente forza e vitalità, oltre ad aumentare ulteriormente la potenza degli attacchi dopo aver stordito un avversario

- Protagonista ancora una volta le Lame del Caos: aumenta in maniera consistente forza e vitalità, oltre ad aumentare ulteriormente la potenza degli attacchi dopo aver stordito un avversario Pommels of Burning Unity - Sempre pensato per le lame: garantisce un boots a forza e potere runico e rende ancora più semplice mandare a fuoco i nemici utilizzando determinati attacchi, infliggendo scottature ed arrecando danni ancora più consistenti ad un avversario già a fuoco

- Sempre pensato per le lame: garantisce un boots a forza e potere runico e rende ancora più semplice mandare a fuoco i nemici utilizzando determinati attacchi, infliggendo scottature ed arrecando danni ancora più consistenti ad un avversario già a fuoco Runic Hailstone Knob - Accessorio per l'ascia che aumenta in maniera consistente parametri quali forza, fortuna e potere runico, aumentando le chance di ottenere potenziamenti aggiuntivi alle abilità runiche colpendo un rivale congelato

- Accessorio per l'ascia che aumenta in maniera consistente parametri quali forza, fortuna e potere runico, aumentando le chance di ottenere potenziamenti aggiuntivi alle abilità runiche colpendo un rivale congelato Stonecutter's Knob - L'ultimo equipaggiamento migliore per il Leviatano aumenta in maniera consistente attacco e difesa, garantendo così un approccio più bilanciato agli scontri. In aggiunta, scatena una piccola onda d'urto al termine di una combo di attacchi leggeri, rivelandosi dunque molto utile nelle fasi avanzate della storia

