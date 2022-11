God of War Ragnarok ha 36 Trofei, ma nessuno è legato alla difficoltà

La lista completa dei trofei di God of War Ragnarok non è ancora stata presentata nella sua interezza, tuttavia in rete sono già emersi i primi preziosi dettagli, oltre ad una rassicurazione per i videogiocatori meno abili.

A fornirci le prime informazioni è stato il responsabile del profilo Twitter PlayStation Game Size, che tiene costantemente sott'occhio i movimenti del database del PlayStation Network. Grazie al suo impegna abbiamo appreso che God of War Ragnarok ha un totale di 36 trofei, di cui uno di platino, quattro d'oro, quindici d'argento e sedici di bronzo. Il nome dei trofei e la loro descrizione, come dicevamo, non sono ancora disponibili - probabilmente dovremo attendere il lancio di mercoledì 9 novembre - in compenso PlayStation Game Size ha assicurato che non ci saranno trofei legati alla difficoltà. I completisti potranno dunque ottenere l'agognato platino senza l'obbligo di dover terminare il gioco alla difficoltà più alta. Si tratta indubbiamente di una buona notizia per i giocatori meno scafati, dal momento che - come rivelato dal nostro Alessandro Bruni nella sua recensione di God of War Ragnarok - il livello di difficoltà medio è stato lievemente rivisto al rialzo rispetto a God of War (2018).

I ragazzi di Santa Monica Studio hanno quindi scelto di proseguire sulla medesima strada del predecessore, che pure era privo di trofei legati al livello di sfida. Già che ci siamo, vi ricordiamo che in God of War Ragnarok potrete scegliere fra 5 differenti livelli di difficoltà.