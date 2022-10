God of War Ragnarok a 40fps e 120fps su PS5 con le due modalità grafiche aggiuntive

Come vi abbiamo raccontato nella nostra Anteprima di God of War Ragnarok che precede l'arrivo della recensione finale, il nuovo action-adventure di Sony Santa Monica presente due modalità grafiche principali con cui godersi il nuovo viaggio di Kratos e Atreus su PS5.

God of War Ragnarok potrà essere giocato da tutti sull'ammiraglia di casa Sony in risoluzione 4K a 30 frame al secondo o, in alternativa, in 4K a 60fps. Su PlayStation 5 ci saranno due ulteriori possibilità che faranno molto comodo a chi possiede dei pannelli adatti alla situazione, ovvero: modalità Risoluzione (High Frame Rate) che garantisce i 4K a 40fps e modalità Performance (High Frame Rate) che prevede i 4K dinamici con frame rate target di 120fps.

Se possedete un TV o un monitor 4K 120Hz con supporto HDMI 2.1, avrete la possibilità di utilizzare la versione High Frame Rate delle modalità Risoluzione e Performance. La prima vedrà God of War Ragnarok lockato a 40 FPS, mentre la seconda punterà ai 120 FPS con supporto al VRR di PlayStation 5.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà ufficialmente disponibile su console PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 9 novembre. Santa Monica ha voluto eguagliare The Last of Us con il lavoro sull'accessibilità.