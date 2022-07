God of War Ragnarok tra 4K e 60FPS: tutti i dettagli delle modalità grafiche su PS5

In attesa che Sony torni a mostrare God of War Ragnarok in un appuntamento dedicato, sono emersi giusto qualche minuto fa i dettagli riguardanti le opzioni grafiche dell'esclusiva PlayStation.

Le informazioni sono state inviate tramite email promozionali agli utenti iscritti alla newsletter di ShopTo, uno store online inglese che molti giocatori italiani conoscono bene e sul quale acquistavano fino a qualche anno fa. Il portale ha stretto un accordo commerciale con Sony PlayStation e sta inviando email agli utenti contenenti svariati dettagli sul gioco, incluse le informazioni relative le impostazioni video che troveremo nella versione PlayStation 5. Possiamo scoprire infatti che God of War Ragnarok supporterà due diverse opzioni grafiche: la prima permetterà di giocare ad una risoluzione 4K con un framerate ancorato a 30, invece la seconda vanterà una risoluzione dinamica upscalata a 4K con il target dei 60 fotogrammi al secondo.

Sappiamo inoltre che il titolo Sony Santa Monica Studio supporta l'Audio 3D della console di ultima generazione e implementa le varie funzionalità del DualSense: potremo immergerci ancora di più nei panni del Dio della Guerra grazie all'utilizzo del feedback aptico e dei grilletti adattivi.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata annunciata la data d'uscita di God of War Ragnarok, che arriverà entro la fine del 2022 solo su PlayStation 4 e PlayStation 5. A proposito, avete già visto l'unboxing delle edizioni speciali di God of War Ragnarok?