God of War Ragnarok: i 5 giochi NES che hanno influenzato il director Eric Williams

God of War Ragnarok è il gioco più venduto della serie Sony in UK e si impone come uno dei più grandi giochi usciti nel corso del 2022. Il game director Eric Williams ha svelato cinque giochi per Nintendo Entertainment System che lo hanno ispirato durante lo sviluppo dell'action-adventure.

Nel corso di un'intervista con IGN.com, Eric Williams, che ha ricevuto da Cory Barlog il timone della serie di God of War, ha svelato cinque giochi per NES che lo hanno influenzato durante la realizzazione dell'ultima fatica firmata Santa Monica Studio.

Si comincia con il primo capitolo di The Legend of Zelda, un gioco che ha lasciato una forte impressione su Williams da bambino: "essere del Midwest e giocare nei boschi da bambino ha reso questo gioco così familiare e fantastico allo stesso tempo", ha dichiarato Williams.

Il game director prosegue citando Castlevania II: Simon's Quest: lo definisce un "pacchetto completo" che lo ha influenzato in particolar modo per la sua "città, il giorno/notte, i segreti folli" e la "mitologia dei mostri".

Si passa quindi a Mike Tyson’s Punch-Out!!: "Gli schemi, le meccaniche, le tecniche e le sfide di questo gioco", dice "mi hanno trasmesso tutte le prime nozioni su cosa dovrebbe essere un 'buon' sistema di combattimento".

Probabilmente vi sorprenderete non poco nello scoprire che ad ispirare il sistema degli Hacksilver e degli upgrade di God of War Ragnarok è stato Baseball Stars del 1989: "Adoro i 'numeri' del baseball. E questo gioco aveva una gestione del denaro che mi ha insegnato i fondamenti delle statistiche e dei sistemi economici".

Il sistema di combattimento, la storia, la mitologia e le statistiche sono importanti, ma lo stesso può dirsi del tema generale affrontato da un gioco. Un concetto che Williams ha appreso da River City Ransom: "Il tema è molto importante per me e il tema di questo gioco di essere un 'bambino' era molto forte. La gang del parco giochi, gli sport, le armi, i fumetti per apprendere abilità, e anche il limite di denaro basso dava l'impressione di avere i soldi per il pranzo".

A iniziare Williams al mondo del gaming è stata la console Atari 2600, e già all'età di 9 anni Williams desiderava diventare letteralmente un "game designer" come testimonia uno schizzo disegnato dall'autore quando ancora frequentava il quinto anno della scuola elementare (che trovate in calce).

Pur essendosi concesso in questa intervista, Eric Williams ha dichiarato di voler rimanere lontano dai riflettori.