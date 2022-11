God of War Ragnarok ha oltre 90 opzioni per migliorare l'accessibilità

Inizialmente si era parla di oltre 60 diverse opzioni di accessibilità in God of War Ragnarok, in realtà la lista finale è più corposa e presenta oltre 90 opzioni diverse, come confermato dal sito ufficiale di PlayStation.

Le opzioni riguardano l'interfaccia, l'audio, i controlli e tantissimi altri aspetti che possono essere modificati per rendere il gioco più accessibile ai giocatori, in base alle proprie necessità ed esigenze. Riportiamo l'elenco completo di seguito, in lingua inglese (le voci tradotte in italiano non sono ancora disponibili nel momento in cui scriviamo).

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di God of War Ragnarok, disponibile dal 9 novembre su PS4 e PS5.

Accessibilità

Vision accessibility preset

Hearing accessibility preset

Motion reduction preset

Apply motor accessibility preset

Controlli

Control customize

Control scheme

Controller vibration

Touchpad button (menu entry)

Touchpad swipe shortcuts

Left stick and right stick

Climbing movement

Quick turn

Spartan rage

Stun grab enemies

Skills navigation

Weapon sheathing

Azioni semplificate

Repeated button presses

Block style

Aiming style

Evade style

Neutral evade

Evade assist

Sprint

Delay auto sprint

Menu holds

Assistenza in-gioco

Aim assist

Puzzle aim assist

Lock-on camera

Strafe assist

Motion sensor function aiming activation

Puzzle timing

Horizontal/vertical speed – motion sensor function aiming

Acceleration – motion sensor function aiming

Reduce small motions – motion sensor function aiming

Mini-game style

Miniboss checkpoints

Auto equip feature

Auto pick-up

Recenter camera on attack

Sottotitoli e testi

Subtitles

Subtitle and caption blur

Subtitle and caption background

Direction indicators

Speaker names

Caption color

Speaker color

Subtitle color

Captions

Subtitle and caption size

Interfaccia e visualizzazione

Icon size

UI text size

UI color correction

Axe reflect visual

Filter strength

Visualization contrast

High contrast HUD

High contrast cinematics

Reduce flashing

Individual color selectors for 10 categories

Color filter

Controller visualization

High contrast display preset

Riduzione dei movimenti

Camera shake

Ambient camera sway

Motion blur

Film grain

Persistent center dot

Persistent center dot color

Cinematic smoothing

Navigazione

Navigation assist

Traversal assist

Audio e lettura testi

Audio cues

Screen reader for select key menus (solo in inglese)

Global

Effects

Dialog

Music

Controller speaker

Accessibility audio cues

Screen reader volume

Audio cue glossary

Audio panning

Center pan dialog

Voice boost

Mono-audio system integrated support

HUD

Compass

Enemy health bars

Boss health bars

Enemy off-screen indicator

Combat HUD

Gameplay notifications

Aim reticle

Difficoltà

Challenge

Lessons learned codex

L'obiettivo di Santa Monica Studios è stato dunque quello di rendere God of War Ragnarok giocabile da chiunque, potendo personalizzare tantissimi aspetti del gioco per venire incontro alle esigenze di un pubblico vasto composto da persona diverse, ognuno con le proprie necessità