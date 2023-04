God of War Ragnarok si aggiorna ancora: quali novità ci sono con la patch 4.01?

Santa Monica Studio ha pubblicato la patch 4.01 per la nuova avventura di Kratos e Atreus, a pochi giorni dall'ultimo aggiornamento che ha introdotto la modalità New Game Plus in God of War Ragnarok. Ma cosa porta in dote questa patch?

Si tratta di un minor update, un aggiornamento che non presenta nuovi contenuti ma si limita a risolvere piccoli bug e problemi tecnici. Ad esempio viene risolto un bug che non permetteva ad alcune armature di essere potenziate oltre il livello 9, viene risolto un problema legato ad alcune quest secondarie del New Game Plus e un bug che causava il non corretto sblocco di tre Trofei.

Inoltre, lo studio ha individuato e risolto un "raro problema" che poteva causare un crash durante l'utilizzo dei salvataggi, presenti anche ottimizzazioni all'interfaccia e in generale una serie di migliorie sotto il cofano per ottimizzare il gioco e migliorare l'esperienza.

Su Everyeye.it trovate la guida per sbloccare tutte le armature del New Game Plus in God of War Ragnarok, questa modalità aggiuntiva porta in dote diverse novità, l'ideale dunque per iniziare una nuova run con il NG+ potendo contare su una serie di contenuti non presenti nella versione "Vanilla" del gioco di Sony Santa Monica, uscito lo scorso mese di novembre su PS4 e PS5.