God of War Ragnarok si aggiorna: maggiore stabilità con la patch 2.0.0.2

A brevissima distanza dalla pubblicazione dell'aggiornamento 2.0.0.1 di God of War: Ragnarok, i videogiocatori in viaggio nel freddo nord possono già procedere con il download della patch 2.0.0.2 del titolo.

Con l'update, il team di Santa Monica Studio apporta diverse correzioni all'avventura di Kratos e Atreus. Su PS5, in particolare, la software house è intervenuta sul fronte della stabilità, con alcune correzioni di piccola entità, i cui dettagli non sono stati condivisi dagli sviluppatori.

Maggiori informazioni sono invece disponibili per quanto riguarda gli effetti della patch sulla versione PS4 di God of War: Ragnarok. Sulla console di passata generazione, sono stati corretti alcuni bug responsabili dell'eventuale crash improvviso del gioco. In aggiunta, Santa Monica Studio ha perfezionato la compatibilità dell'esperienza con il set Platinum Wireless Headset. Se utilizzato su PS4 con God of War: Ragnarok, quest'ultimo poteva infatti generare occasionali crash dell'esperienza.



Infine, per entrambe le edizioni di Gof of War: Ragnarok, l'aggiornamento 2.0.0.2 del titolo ha provveduto a rendere disponibile una nuova localizzazione. L'apocalissi norrena ora parla dunque anche in lingua polacca, sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5. L'adattamento europeo è divenuto infatti accessibile per tutti gli utenti che hanno acquistato God of War: Ragnarok in edizione retail già dal Day One.