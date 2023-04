God of War Ragnarok si aggiorna: quali sono le novità della Patch 4.02?

Mentre proseguono i festeggiamenti per i 5 anni compiuti da God of War, il team di Sony Santa Monica si premura di aggiornare l'ultima, iconica avventura norrena di Kratos e Atreus dando ufficialmente il via al rollout della Patch 4.02 di God of War Ragnarok su PS4 e PlayStation 5.

A giudicare da quanto mostrato da Santa Monica nelle note che accompagnano la Patch 4.02, l'update in questione non introduce delle aggiunte contenutistiche dirimenti ma risulta essere comunque molto importante, soprattutto in funzione dei tanti interventi compiuti dalla software house californiana per risolvere i bug e i glitch emersi dal lancio dell'aggiornamento d'inizio aprile con il New Game Plus di God of War Ragnarok.

Il lavoro ad ampio spettro compiuto da Santa Monica abbraccia ogni aspetto del kolossal in esclusiva PlayStation, dai bug dell'audio segnalati da chi sta esplorando i Nove Regni in modalità New Game Plus ai crash lamentati dagli emuli di Kratos nelle fasi più avanzate dell'avventura. Non meno importanti sono poi gli interventi legati alla chiusura dei glitch, dei bug e dei problemi di bilanciamento che interessano il sistema di combattimento, la gestione dell'equipaggiamento, il riavvio da un checkpoint, la gestione delle risorse e tanto altro.

Già che ci siamo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sul finale di God of War Ragnarok, tra storie concluse e vicende sospese.