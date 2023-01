God of War Ragnarok si aggiorna: la patch 3.02 introduce un fix parziale

Tra boss segreti di God of War: Ragnarok e possenti divinità norrene, l'ultima creazione di casa Santa Monica Studio accoglie ora un nuovo aggiornamento dedicato.

L'epopea di Kratos e Atreus dà infatti il benvenuto alla patch 3.02, ora disponibile per il download sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5. L'update non introduce nel gioco cambiamenti di grande portata, ma si concentra esclusivamente sulla risoluzione di una problematica relativa al respawn. Gli sviluppatori del gioco hanno infatti riscontrato un malfunzionamento, responsabile dell'imprevista riapparizione di nemici già sconfitti. Con la patch 3.02, God of War: Ragnarok accoglie un "fix parziale", che dovrebbe tamponare il problema, senza tuttavia risolverlo in maniera definitiva. In attesa di un ulteriore intervento da parte di Santa Monica Studio, i giocatori in viaggio nel freddo nord norreno possono ad ogni modo iniziare a installare l'aggiornamento 3.02 del titolo.

Dopo un debutto di successo, God of War: Ragnarok ha iniziato il 2023 in vetta alle classifiche UK, confermando l'ottimo trend commerciale che aveva caratterizzato la fine del 2022. Al momento, il team di Sony non si è ancora sbilanciato su quello che sarà il futuro di Kratos e Atreus, con il prossimo progetto della software house ancora avvolto nel mistero.