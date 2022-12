God of War Ragnarok si aggiorna su PS4 e PS5: più stabilità con la patch 3.01

A ridosso dell'annuncio ufficiale della serie TV di God of War, che sarà prodotta da Amazon Prime Video, arrivano ulteriori novità per Kratos e Atreus, grazie alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento da parte di Santa Monica Studio.

Gli autori della software house di casa Sony hanno infatti reso disponibile un nuovo aggiornamento per il loro God of War: Ragnarok. L'epopea norrena accoglie dunque la patch 3.01, con la quale gli sviluppatori vanno ad incrementare la stabilità complessiva dell'esperienza.

Stando ai dettagli riportati nelle note dell'update di Gof of War: Ragnarok, l'intervento va infatti a correggere alcuni fenomeni di crash riscontrati all'interno dell'esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5. In aggiunta, l'update corregge anche un malfunzionamento dei checkpoint disponibili nel corso delle sfide di Muspelheim. Nel ricominciare da questi ultimi la propria avventura, poteva infatti accadere che la spada centrale non risultasse correttamente visualizzata a schermo.



Con queste piccole ma utili novità, God of War: Ragnarok passa in via ufficiale alla versione 3.01: l'aggiornamento è già disponibile per il download, sia su console PlayStation 4 sia su PlayStation 5. In attesa del completamento del processo di installazione dell'update, segnaliamo un ricco approfondimento dedicato alla rivisitazione dei miti norreni proposta da God of War: Ragnarok.