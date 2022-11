God of War Ragnarok si aggiorna alla versione 2.001: le novità della patch per PS5

A pochi giorni dal debutto sul mercato avvenuto mercoledì 9 novembre, God of War Ragnarok ha ricevuto la prima patch post-lancio su PlayStation 5 che lo ha portato alla versione 2.001.

Il rollout è cominciato poco più di un'ora fa e, dal momento che Santa Monica Studio non ha ancora pubblicato un changelog ufficiale, ci siamo dovuti necessariamente affidare alle segnalazioni reperibili in rete. Mentre vi scriviamo, la Patch 2.001 sembra essere disponibile solamente su PlayStation 5, con l'edizione PS4 ancora ferma alla versione di lancio (la 2.000, raggiunta con la pubblicazione della day one patch del 9 novembre).

La Patch 2.001 per PS5 pesa 221 MB e mira a risolvere aspetti problematici come i crash, lo stuttering e dei glitch minori, oltre ad introdurre ottimizzazioni alla stabilità e al gameplay. Nessuna novità contenutistica quindi (per lo sblocco della Modalità Fotografica di God of War Ragnarok bisognerà continuare a pazientare), ma solo ulteriori interventi di rifinitura che certamente non guastano.

Da quanto abbiamo avuto modo di apprendere, pare che Santa Monica Studio abbia cambiato il posizionamento del menu iniziale (prima si trovava a sinistra dello schermo, ora al centro al di sopra della figura di Kratos), mentre il bug del livello di difficoltà non sembrerebbe essere stato risolto. Un utente, inoltre, afferma di avere ancora episodi di crash che lo costringono a staccare la spina dell'alimentazione per poter riavviare il gioco.

Qualcuno di voi ha già avuto modo di scaricare la Patch 2.001 su PS5? Avete notato cambiamenti o miglioramenti di rilievo? Fatecelo sapere nei commenti! I modder, intanto, hanno già cominciato ad armeggiare con il gioco, sbloccando la Photo Mode in anticipo e ottenendo il controllo della telecamera nei filmati di God of War Ragnarok.