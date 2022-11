God of War Ragnarok: quando è nato esattamente Kratos?

Kratos, il Dio della Guerra protagonista di God of War, è una delle icone più celebri e riconosciute dei videogiochi. Il ritorno del personaggio nella saga norrena non ha fatto altro che accrescere la sua popolarità: ma quanti anni ha effettivamente Kratos?

Non è possibile definire esattamente quando sia nato Kratos, poiché nella serie di Santa Monica Studios non ci sono molti riferimenti temporali da usare per stabilire l'età del personaggio. Tuttavia, nel capitolo conclusivo della trilogia originale di God of War (a tal proposito, ecco quanti giochi di God of War esistono) ci viene narrata la caduta di Sparta, storicamente collocabile nel 464AC.

Possiamo comparare questa data con quella del Fimbulwinter narrato nell'Edda, l'inverno che precede il Ragnarok, il quale è associabile ad un reale calo delle temperature in nord Europa del 535DC, dovuto all'eruzione di un vulcano non identificato. Ne viene fuori che Kratos dovrebbe avere più di 1000 anni durante gli eventi vissuti col figlio Atreus, considerando la giovane età dello spartano durante lo sterminio degli dei greci.

Un'età considerevole, ma che va ovviamente messa in relazione alla natura divina del Fantasma di Sparta. Duranti i suoi lunghi anni Kratos ne ha viste di tutti i colori, ma manca ancora una tappa fondamentale del suo viaggio, che verrà raccontata in God of War Ragnarok. A tal riguardo, ecco chi è Freya di God of War Ragnarok.