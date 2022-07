God of War Ragnarok: l'annuncio della data d'uscita ha generato un hype enorme sui social

Non è un mistero che l'annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok fosse molto atteso dalla community e come da copione i numeri generati sui social sono stati altissimi su tutte le principali piattaforme, con un riscontro davvero positivo in termini numerici.

Nello specifico è Benji-Sales ad aggiornaci sulle metriche e sui numeri ottenuti dall'annuncio avvenuto alle 15:00 di mercoledì 6 luglio. Il post sul profilo Instagram di PlayStation ha ricevuto 970.000 mi piace mentre il Tweet sul profilo ufficiale PlayStation conta 145.000 like, il Tweet sul profilo di Santa Monica Studio ha ricevuto 80.000 like (il più alto numero di mi piace di sempre per il profilo dello studio californiano) mentre il trailer di God of War Ragnarok ha raggiunto e superato quota quattro milioni di visualizzazioni da varie fonti.

Si tratta di numeri che testimoniano l'effettivo hype generato intorno all'annuncio e all'uscita di God of War Ragnarok, chiaramente è presto per dire se questo entusiasmo si tradurrà poi in vendite elevate ma considerando la portata della produzione non ci sono molti dubbi sul fatto che God of War Ragnarok sarà un successo commerciale e presumibilmente anche di critica.

Il nuovo God of War esce il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5, ecco tutte le edizioni di God of War Ragnarok.