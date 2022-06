God of War Ragnarok: annuncio rinviato? Per Tom Henderson, oggi sapremo comunque qualcosa

Mancava solo Tom Henderson e puntualmente il celebre insider è arrivato dire la sua con una serie di Tweet sull'annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok, a quanto pare l'appuntamento è stato rimandato ma secondo il leaker oggi sapremo comunque qualcosa...

"Ho sentito dire che l'annuncio è stato rinviato... ma probabilmente entro la fine della giornata avremo comunque i dettagli" afferma Henderson in un primo Tweet, per poi aggiungere "non ho detto che avremo ufficialmente i dettagli..." quasi a voler sottolineare un leak in arrivo.

Del resto se l'annuncio é (era?) praticamente pronto è probabile che qualche insider voglia condividere prima del tempo una informazione così attesa dal pubblico, non è chiaro sei il leak arriverà dai profili dello stesso Henderson oppure no, ma in ogni caso qualcuno potrebbe leakare la data di uscita di God of War Ragnarok in anticipo rispetto all'annuncio di PlayStation.

Jason Schreier ha ribadito che il gioco uscirà a novembre mentre The Snitch aveva preannunciato l'apertura dei preordini di God of War Ragnarok per oggi e adesso si dice "poco sicuro" del fatto che l'avventura di Kratos possa effettivamente vedere la luce quest'anno, da qui l'indecisione di Sony se mostrare o meno il gioco al pubblico e confermare la data di lancio.