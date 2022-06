Che fine ha fatto God of War Ragnarok? Nessun annuncio al Summer Game Fest

Lo show principale del Summer Game Fest ci ha riservato diverse sorprese, ma è sicuramente mancata quella più attesa di tutte: nonostante le speranze dei videogiocatori, God of War Ragnarok non s'è fatto vedere: che fine fa fatto?

I recenti rumor, che parlano insistentemente di un rinvio per God of War Ragnarok al 2023, stanno facendo preoccupare l'intera comunità PlayStation, sebbene Jason Schreier li abbia già bollati come non veritieri. C'era dunque grande attesa nei confronti del Summer Game Fest, uno show che avrebbe potuto dirimere tutti i dubbi sul ritorno dello spartano ma che invece è terminato senza portare buone nuove. Sony ha preferito approfittare della vetrina mediatica dello show di Geoff Keighley per presentare le novità sul mondo di The Last of Us, dal rifacimento del primo capitolo a The Last of Us Multiplayer stand-alone, senza dimenticare qualche aggiornamento sulla serie TV di HBO.

Con metà anno trascorsa nel silenzio più totale e un altro grosso evento alle spalle, diventa sempre più difficile credere che God of War Ragnarok sia in grado di rispettare la finestra di lancio del 2022 annunciata da Santa Monica Studio. Certo, tutto può essere, ma il lancio estivo sembra ormai fuori discussione, mentre il mese di settembre è appena stato occupato dal rifacimento di The Last of Us. All'orizzonte non ci sono altri show di grossa portata adatti a Sony, dunque la speranza è quella di vedere quanto prima uno State of Play interamente dedicato a God of War Ragnarok, altrimenti potrebbe sfumare anche la possibilità di vederlo sugli scaffali durante la stagione delle festività di fine anno (da ottobre a dicembre 2022, per intenderci).

Voi cosa ne pensate? Questo silenzio da parte di Sony e Santa Monica vi preoccupa? Diteci la vostra nei commenti!