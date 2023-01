God of War Ragnarok apre il 2023 al primo posto nella classifica inglese

God of War Ragnarok mantiene la prima posizione della classifica inglese nella prima settimana del 2023, settimana che non ha visto in realtà particolari uscite di rilievo sul mercato retail e per questo non ci sono particolari sorprese nella Top 10 UK.

FIFA 23 mantiene il secondo posto seppur con vendite in calo del 23% su base settimanale mentre il terzo posto è occupato da Call of Duty Modern Warfare 2 di Activision Blizzard.

God of War Ragnarok FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare 2 Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Violetto Nintendo Switch Sports Pokémon Scarlatto Animal Crossing New Horizons Minecraft Nintendo Switch Edition New Super Mario Bros U Deluxe

Quarta posizione per Mario Kart 8 Deluxe, seguito da Pokemon Violetto, Nintendo Switch Sports, Pokemon Scarlatto, Animal Crossing New Horizons, Minecraft Nintendo Switch Edition e New Super Mario Bros U Deluxe, per una Top 10 in larga parte a tema Nintendo.

Il 2023 inizia con le uscite di One Piece Odyssey, Forspoken, Hogwarts Legacy, Fire Emblem Engage e altri titoli di grande richiamo che avranno sicuramente un notevole impatto sulle classifiche, vedremo già dalla prossima settimana se One Piece Odyssey riuscirà a debuttare alla prima posizione della Top 10 britannica scalzando così God of War Ragnarok dal gradino più alto del podio.